Aktive Bürger häkeln, stricken und sticken

In den Räumen des Treffpunkts Aktive Bürger (TAB) in der Nürnberger Straße 15 findet am Dienstag, 26. Februar, um 14 Uhr wieder die Veranstaltung "Handarbeiten" statt. Wer in gemütlicher Runde seine Handarbeitsfähigkeiten auffrischen oder neue Ideen beim Häkeln, Stricken oder Sticken umsetzen will, ist willkommen. red