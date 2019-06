Aktiv trotz Sommerpause

Auch während der Sommerpause sind die Mitglieder der BRK-Seniorengymnastik beziehungsweise der Wassergymnastik aktiv. Am Mittwoch, 26. Juni, steht ein Spaziergang zum Sportstüble mit Einkehr auf dem Programm. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Oberen Tor. Für Fahrgelegenheiten ist gesorgt. Für Dienstag, 2. Juli, ist ein Besuch in der Frankentherme in Bad Königshofen geplant. Treffpunkt dazu ist um 17.30 Uhr am Busparkplatz Oberes Tor. Am Freitag, 19. Juli, findet dann noch eine Fahrt ins Blaue mit vielen Überraschungen statt. Abfahrt ist um 14 Uhr am Parkplatz des Schönborn-Gymnasiums. Gäste sind willkommen. sek