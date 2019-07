Am Sonntag, 7. Juli, lädt der Kreisjugendring Lichtenfels zu seinem Kreisjugendfest ein. Von 12 bis 18 Uhr werden auf dem Gelände des Naturbades in Ebensfeld die Jugendorganisationen und Vereine des Landkreises einen Einblick in ihre Jugendarbeit geben.

Sie zeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten es für Kinder und Jugendliche gibt, ihre Freizeit aktiv, sinnvoll und gesellig zu gestalten. An die 30 Jugendorganisationen und -verbände sind daran beteiligt. Es werden Ringer- und Kickbox-Vorführungen gezeigt sowie Jazzdance- und Squaredance-Einlagen. Kreativangebote zum Mit- bzw. Selbermachen kommen dabei aber auch nicht zu kurz.

Die Besucher dürfen Turnbeutel selbst bemalen, Buttons herstellen, beim Angelspiel mitmachen, Erste Hilfe erleben und den Rettungswagen erkunden, mit der Feuerwehr Action erleben und das Feuerwehrauto erklimmen, ein Sinnesspiel ausprobieren, Bilder mit der Farborgel kreieren sowie Tischtennis und Pool Soccer spielen.

Weitere Höhepunkte sind der Flugsimulator im Polizeihubschrauber, Fußballspielen mit und in den Bubble Balls, mit dem Boot über den Baggersee düsen, in großen Luftballons über den See laufen, Wurfsäcke werfen und die Rollerbahn ausprobieren.

Familien können Großspiele wie Wikingerschach und Domino spielen oder mit einigen Geräten aus dem Spielmobil ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Ihre Fangtechniken können die Besucher an der Schokokusswurfmaschine testen oder die Gesichter ihrer Mädels und Jungs mit Schminke verwandeln lassen. Tierausstellungen runden diesen Event ab - einheimische Fischarten sind in Aquarien zu bewundern und putzige Kaninchen warten auf die kleinen Besucher. Gesundheitstipps zum Sonnen- und Zeckenschutz, Informationen zu den Themen "Verkehr", "Alkohol" und "Drogen" sowie zur "Internetkriminalität" gibt es gratis dazu. Mithilfe eines sogenannten Laufquizes können die Teilnehmer Preise gewinnen. Für die Stärkung stehen Stockbrot am Musterzeltlager, Kaffee und Kuchen, ein herzhafter Imbiss sowie alkoholfreie Getränke bereit. Dieser Tag ist ein Fest von der Jugend für die Jugend und deren Familien. Der Eintritt ist selbstverständlich frei, allerdings ist an diesem Sonntag der Badebetrieb stark eingeschränkt und die Platzkapazitäten auf der Liegewiese ganz gering. red