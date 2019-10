Apotheker Friedhelm Dittmar hält am Mittwoch, 16. Oktober, einen Vortrag zum Thema "Vorstellung der Natur- und Umweltaktivitätsmöglichkeiten für Laien ". Die Veranstaltung ist kostenfrei und wendet sich an alle, die sich für die Natur- und Umweltaktivitäten in der Region engagieren möchten. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Mittelschule in Maßbach. Infos und Anmeldungen unter www.die-vhs.de und Tel. 09776/709 09 80. sek