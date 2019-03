Aktionswoche für bezahlbares Wohnen

Für viele Arbeitnehmer ist bezahlbarer Wohnraum gerade in Städten zur Mangelware geworden. Der Druck auf die politischen Entscheider muss aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zunehmen. Der DGB, Region Mittelfranken, beteiligt sich deshalb an der bundesweiten Aktionswoche: Nürnberg, 29. März von 15 bis 18 Uhr, Karolinenstraße/Ecke Krebsgasse (Fußgängerzone); Erlangen, 30. März von 10 bis 14 Uhr, Schlossplatz (Fußgängerzone). Mit einer Befragung will der DGB mit Passanten über die Problemlagen in der Kommune ins Gespräch kommen. Angefragt für Kurzinterviews sind Vertreter aus Kommunen, Stadträten, Landtag, Bundestag sowie von Wohlfahrtsverbänden, Mieter, Wohnungsbaugesellschaften und der Jugend. Bei einer Mitmachaktion können Passanten ihre Probleme und Forderungen auf einem speziellen Bauwerk zum Ausdruck bringen. red