Aktionstage für pflegende Angehörige

Die Pflege eines Angehörigen kostet Zeit, Kraft und Energie. Dabei fällt es allerdings nicht immer leicht, auch an das eigene Wohlbefinden zu denken. "Selbst bei Kräften zu bleiben, ist aber eine wichtige Voraussetzung, um die Pflegesituation meistern zu können", so AOK-Pflegeberater Marco Gräbner.

Die AOK-Direktion Bayreuth-Kulmbach bietet pflegenden Angehörigen am Freitag, 20. September, die Möglichkeit, einmal eine Auszeit von der Pflege zu nehmen. Verschiedene Gesundheitsangebote stehen zur Auswahl. Für Entspannung sorgen die Schnupperkurse Yoga in Kasendorf und Kulmbach (15 Uhr und 15.30 Uhr) sowie Tai Chi und Qigong in Bayreuth (17 Uhr). Zum Aufbau und zur Stärkung der Rückenmuskulatur wird jeweils in Bayreuth und Kulmbach ein Rückentraining angeboten (17 Uhr und 18 Uhr).

Informationen zu den Veranstaltungsorten und Anmeldung bei der AOK Bayreuth-Kulmbach unter der Telefonnummer 0921/288-303. red