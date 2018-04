Das Landwirtschaftsamt Bayreuth lädt am 19. April mit den Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken zum Aktionstag zum Mulchsaatverfahren in Mais ein. Neben Vorträgen zu Themen des Bodenschutzes und des Anbaus geeigneter Zwischenfruchtarten, werden auf einem Ackerschlag praxisübliche Bodenbearbeitungsgeräte in einem abgefrorenen Zwischenfruchtbestand vorgeführt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr an den Landwirtschaftlichen Lehranstalten, Adolf-Wächter-Straße 39 in Bayreuth. Ende ist gegen 13.30 Uhr. Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos auf www.bezirk-oberfranken.de/landwirtschaft , telefonisch unter 0921/7846-1700 oder per E-Mail an landwirtschaft@bezirk-oberfranken.de. red