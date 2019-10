Aktionstag im Stadtmuseum

"All inclusive" - unter diesem Motto veranstaltet das Stadtmuseum Erlangen begleitend zur Sonderausstellung "BarriereSprung. Vom Leben mit Behinderung" am Donnerstag, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr einen Familien- und Aktionstag. Bei freiem Eintritt erwartet die kleinen und großen Besucher ein vielfältiges Programm, das zum Ausprobieren und Staunen einlädt. Neben Führungen für Kinder und Erwachsene durch die Sonderausstellung stehen spannende Mitmachaktionen auf dem Programm: Unter anderem kann gemeinsam die Kommunikation mit Brailleschrift oder Gebärdensprache ausprobiert werden. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher um 12 Uhr: Der Sprichwort-Experte Rolf-Bernhard Essig unternimmt einen heiteren Rundgang durch die Ausstellung und beleuchtet Redensarten, die einen Bezug zum Thema Behinderung haben, zum Beispiel "Holzauge, sei wachsam!". Ab 15 Uhr besteht die Gelegenheit, mit "lebendigen Exponaten" ins Gespräch zu kommen: Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen beantworten in der Sonderausstellung Fragen der Besucherinnen und Besucher und erzählen aus ihrem Alltag. Das detaillierte Programm ist auf www.erlangen.de/stadtmuseum zu finden. Der Eintritt zum Aktionstag ist frei. red