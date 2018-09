Aktionstag für die Pflege

Mit einem Volksbegehren sollen die Arbeits- und Pflegebedingungen an Bayerns Krankenhäusern verbessert werden. Der Verdi- Ortsverein Sinn-Saale sammelt am heutigen Freitag in der Fußgängerzone vor dem Landratsamt ab 10 Uhr Unterschriften. Gemeinsam mit weiteren Verbänden, Organisationen und Parteien ist Verdi an der Initiative zum Volksbegehren "Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" beteiligt. Am Freitag und Samstag finden dazu quer durch Bayern Aktionen statt. red