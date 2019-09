Kulmbach 16.09.2019

secondhand

Aktionstag der BRK-Kleiderläden

Das Bayerische Rote Kreuz startet am Donnerstag, 26. September, in seinen über 100 Kleiderläden unter dem Motto "Schöner, bunter, nachhaltiger" den Aktionstag "Tag der Läden" mit Mode von Mensch zu Me...