An Leukämie erkrankte Menschen können mit einer Stammzellenspende gerettet werden, doch gibt es für jeden zehnten Patienten noch immer keinen passenden Spender. Deshalb sind am morgigen Mittwoch alle Bamberger zwischen 17 und 45 Jahren aufgerufen, sich als Stammzellenspender typisieren zu lassen. Die DAK-Gesundheit in Bamberg unterstützt mit Partnern den Aktionstag "Bayern gegen Leukämie" und die Arbeit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB). Im DAK-Servicezentrum in der Ludwigstraße 25 können sich Interessierte morgen kostenfrei ihr persönliches Lebensretter-Set abholen. red