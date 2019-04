Aktionsgemeinschaft bewegt Kronach

"Es herrscht Aufbruchstimmung bei der Kronacher Aktionsgemeinschaft (AG). Alle Veranstaltungen im letzten Jahr gingen durch die Decke", freute sich Vorsitzender Dietrich Denzner an der Hauptversammlung im Antla. "Wir bewegen Kronach, weil wir zusammenhalten und an einem Strang ziehen." Und die gute Arbeit des Vorstandes spiegelte sich tatsächlich auch in den Neuwahlen wider. Hier blieb nämlich alles beim Alten.

Während Denzner seinen Streifzug durch das vergangene Jahr begann, richteten sich alle Augen auf die Bilder, die der Beamer an die Leinwand warf. Menschenmassen, die man sonst nur am Kronacher Schützenfest zu sehen bekommt, schoben sich über den Marienplatz. Denzner hob vor allem auch das zweitägige Stadtfest und das Kronacher Outlet-Center in der Kühnlenzpassage hervor. Auch diese Veranstaltungen sollen heuer wiederholt werden.

Schlechte Beschilderung

Im Zusammenhang mit der Kühnlenzpassage ergriffen die Mitglieder die Gelegenheit beim Schopf und sprachen Tourismuschefin Kerstin Löw und Dritten Bürgermeister Markus Wich auf die Beschilderung an. Die sei nämlich völlig unzureichend oder gar nicht erst vorhanden. Gerade am Outlet-Verkauf seien "Auswärtige etwas ziellos umhergeirrt und mussten sich durchfragen. Und das auch oft in den Geschäften, die gar nicht dabei waren".

Was in diesem Jahr auf der Agenda steht, verriet Denzner natürlich ebenfalls. Dann allerdings setzte er eine eher geheimnisvolle Mine auf und meinte: "Wir planen derzeit einen Familientag für Kinder am Marienplatz mit tollen Spielgeräten. Außerdem haben wir vielversprechende Pläne in der Schublade. Wir versuchen unter anderem, einen Food-Truck nach Kronach zu bekommen."

Aus gerade einmal vier Veranstaltungen im Jahr 2016 habe man 17 Veranstaltungstage in 2018 machen können. Denzner: "Meine Maxime: Die Mannschaft ist alles." Und das Erfolgsrezept der AG gab er auch gleich bekannt: "Es ist nach wie vor der Gutschein. Denn das ist ein Umsatz, der in der Stadt bleibt und jedem Mitglied wieder zugute kommt." Er freute sich auch über die Wetter-Web-Cam in der Adolf-Kolping-Straße, die seit Oktober 2017 den Blick auf den Stadtaufbau zeige. Nun sei es tatsächlich gelungen, einen unbefristeten Vertrag mit "Wetter.com" zu schließen. Das sei ein zusätzlicher Werbefaktor, der nicht zu unterschätzen sei.

Denzner sprach aber nicht nur von den Erfolgen, sondern auch von Kampf und davon, dass es nicht aussichtslos sei, sich im Einzelhandel gegen das Online-Angebot durchzusetzen. Auf seine traditionellen Stärken müsse man sich besinnen, meinte er weiter. "Das persönliche Erlebnis beim Händler hat immense Strahlkraft. Man kann das Produkt in die Hand nehmen, fühlen, greifen und ausprobieren und gleich mit nach Hause nehmen. Nur wer die Gewohnheiten und Bedürfnisse seiner Kunden genau kennt, kann sie auch erfüllen. Aus Beratung wird Betreuung."

Die Übersicht von Kassenwart Ulrich Kaiser ergab ein ausgeglichenes Ergebnis. "Wir haben uns allerdings auch ein gutes Polster geschaffen für kommende Projekte und verfügen somit über ein solides Fundament."

Dritter Bürgermeister Markus Wich (CSU) freute sich, dass die AG genau das mache, was Kronach am Leben erhalte: "Ihr macht die Innenstadt wieder attraktiv." Froh war er auch darüber, dass es gelungen sei, auf den Bevölkerungsrückgang einen Deckel zu setzen.

Dornröschenschlaf endet

Dass Kronach ganz allmählich aus seinem Dornröschenschlaf erwache, das fand auch Tourismuschefin Kerstin Löw. Sie sprach über ein neues Konzept in Zusammenarbeit mit der Tourismusschule. "Drei Damen kommen ins Rathaus und erarbeiten vor allem Synergieeffekte zwischen kulturtouristischen Angeboten und den tollen Shoppingmöglichkeiten." So wolle man Instrumente entwickeln, Tourismus und Einzelhandel näher zueinanderzubringen und eine junge, innovative und digitale Kommunikationsplattform schaffen.

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Dietrich Denzner, Zweite Vorsitzende Michaela Weiß, Kassenwart Ulrich Kaiser und Schriftführer Ulf Krause. ml