Aktiongemeinschaft verlost E-Bike

Die Aktionsgemeinschaft Markt Pressig (AGMP) bietet zum traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Rothenkirchen als Hauptgewinn ein E-Bike. Der Losverkauf beginnt ab Samstag, 24. November, in mehr als zehn Mitgliedsgeschäften der AGMP. Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Dezember, statt. Auftakt ist am Samstag, 8. Dezember, um 14 Uhr mit der Grund- und Mittelschule Pressig auf dem Marktplatz in Rothenkirchen. An beiden Tagen unterhalten die Musikvereine Rothenkirchen, Pressig und Größau-Posseck. red