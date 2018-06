Aktionen zur "Gesundheit im Alter" sollen weitergehen

red



"Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben." Dies sagte schon Oscar Wilde 1895. Dieser Aussage werden vermutlich die meisten Menschen zustimmen. Besonders dann, wenn sie bereits in einem gewissen Alter sind, in dem die Wehwehchen zunehmen und nicht mehr alles so gut geht wie früher. Im Zuge der Jahresschwerpunktkampagne des Bayerischen Gesundheitsministeriums "Mein Freiraum. Meine Gesundheit" hat sich die "Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge" der Seniorengesundheit angenommen. Dazu fand im Juni mehrere Tage lang die Aktionswoche "Gesund im Alter" statt. Dabei wurden jeden Tag über den gesamten Landkreis verteilt Vorträge und Aktionen zum Mitmachen angeboten. Die "Gesundheitsregionplus" zog jetzt ein Fazit der Angebote und kündigt weitere Initiativen an, wie das Landratsamt mitteilte.Interessierte konnten beispielsweise in Bewegungsangebote wie Qigong oder sanfte Wassergymnastik schnuppern. Ebenfalls wurde der allgemeine Trend der E-Bikes und Pedelecs im Rahmen eines E-Bike-Fahrsicherheitstrainings aufgegriffen. Bei Vorträgen von Experten konnten sich die Zuhörer über Möglichkeiten, der Demenz vorzubeugen, oder über den Zusammenhang zwischen Bewegung und geistiger Leistungsfähigkeit im Alter informieren.Die Aktionswoche wurde in Kooperation mit vielen regionalen Akteuren, unter anderem mit der Volkshochschule, dem Mehrgenerationenhaus in Haßfurt , den Haßberg-Kliniken und dem Pflegestützpunkt veranstaltet. In der zweiten Jahreshälfte soll es weitere Aktionen und Vorträge geben. Diese sollen vor allem aufzeigen, wie man sich im Landkreis und im Allgemeinen fit halten kann.Interessierte Seniorenkreise können Kontakt zur "Gesundheitsregionplus" aufnehmen. Der Geschäftsstellenleiter Benjamin Herrmann steht unter Ruf 09521/27490 oder E-Mail unter gesundheitsregion@hassberge. de für Fragen zur Verfügung.