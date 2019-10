Aktionen für Jugendliche

Die VHS bietet für Jugendliche ab zwölf Jahren im Rahmen eines Klimakompasses Veranstaltungen zum Thema an. Welchen Beitrag zum Schutz des Klimas die Stadt Coburg leistet und was jeder noch machen kann, erzählt der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Coburg, Wolfgang Weiß, in einem Vortrag heute, 2. Oktober. Beginn ist um 17.30 Uhr im VHS-Haus 2, Löwenstraße 16, E.1. Abfall oder Wertstoff - ist Recycling die Lösung des Problems? Dieser Frage gehen die Teilnehmer beim Besuch im Wertstoffhof des CEB am Mittwoch, 30. Oktober, nach. Der Hauptabteilungsleiter der Stadtreinigung CEB, Johannes Balk, zeigt, nach welchen Kriterien Müll getrennt werden muss, warum und wie der Müll weiterverarbeitet oder wieder verwendet werden kann. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Schranke des Wertstoffhofes, Glender Straße 27. Selber aktiv werden können Jugendliche bei einer Baumpflanzaktion in Kooperation mit dem Grünflächenamt Coburg am Freitag, 8. November, ab 14 Uhr unter Leitung des Försters Stephan Just. Der Ort wird noch bekanntgegeben. Wie stark die Bäume und die Wälder unter dem Klimawandel leiden, erzählt Wolfgang Weiß im Rahmen der letzten Klimakompass-Veranstaltung am Donnerstag, 5. Dezember. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Löwenstraße 16, E.1.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung bei der VHS unter Telefon 09561/8825-0 oder online auf www.vhs-coburg.de notwendig. red