Aktion zur Woche der Wiederbelebung im Rathaus

Der plötzliche Herzstillstand ist die häufigste Todesursache in Deutschland. Jeden kann es treffen - zu jeder Zeit, an jedem Ort. Im Rahmen der bundesweiten "Woche der Wiederbelebung" findet am heutigen Mittwoch von 10 bis 14 Uhr im und am Kulmbacher Rathaus die Aktion "Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation" statt.

"Mitmenschliche Verantwortung"

"Im Notfall zu helfen, ist die mitmenschliche Verantwortung, der sich jeder stellen sollte. Mit circa 80 000 Ereignissen im Jahr, ist Herzstillstand die häufigste Todesursache in Deutschland. Für ein Überleben dieser Situation sind die ersten Minuten der Hilfe entscheidend und von größter Bedeutung. Bereits nach 3 bis 5 Minuten ohne Blutfluss beginnt das menschliche Gehirn unwiederbringlich abzusterben. Dies ist ein wichtiges Zeitfenster, in dem man mit einer einfachen aber sofortigen Herzdruckmassage Leben retten kann", so Stefan Eigl, Ärztlicher Leiter Rettungsdienstbereich Bayreuth-Kulmbach. Um dieses "überlebenswichtige" Thema der Öffentlichkeit näher zu bringen, beteiligt sich der Ärztliche Leiter mit der BRK-Berufsschule für Notfallsanitäter seit Jahren an der bundesweiten "Woche der Wiederbelebung".

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, heute von 10 bis 14 Uhr zum Kulmbacher Rathaus zu kommen und ihre meist sehr lange zurückliegenden Erste-Hilfe Kenntnisse aufzufrischen. Außerdem besteht die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung, den Umgang mit bewusstlosen Menschen und die oft lebensnotwendige Herzdruckmassage an Puppen zu üben.

OB Henry Schramm: "Ich halte es für wichtig, dass diese Aktion auch im und am Kulmbacher Rathaus durchgeführt wird. Im Notfall richtig zu handeln kann Leben retten - jeder sollte vorbereitet sein und wissen was zu tun ist." red