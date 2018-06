Aktion zum Tag des Schlafs

red



Zum Tag des Schlafs am Donnerstag, 21. Juni, klärt das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus in Bad Kissingen darüber auf, wie wichtig guter Schlaf ist. Mitarbeiter wie Patienten sollen mit dieser Kampagne angesprochen werden. Auf der Internetseite unter www.helios-gesundheit.de/gesunderschlaf gibt es Informationen zum Thema Schlaf, die sich jeder anschauen kann.Helios hat das Thema sogar zum diesjährigen Wissensziel erklärt. Das heißt, alle Mitarbeiter des Krankenhauses müssen sich in einem 45-minütigen Onlinekurs über Schlaf und über geeignete Hilfsmittel wie Schlafbrillen oder Ohrstöpsel informieren. Diese sollen dann auch bei Bedarf den Patienten zur Verfügung gestellt werden.