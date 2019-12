Aktion zum Tag der Menschenrechte

Am Samstag, 7. Dezember, bieten Mitglieder der Forchheimer Amnesty-Gruppe in der Stadtbücherei Forchheim die Möglichkeit, sich von 10 bis 12.30 Uhr mit einer Unterschrift auf vorgefertigten Appellbriefen für verfolgte Menschenrechtsaktivisten einzusetzen. Rund um den Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember findet jedes Jahr der Briefmarathon von Amnesty International statt. Die Organisation drückt darin ihre Solidarität mit Menschen aus, deren Rechte verletzt werden, oder appelliert an Regierungen, die Menschenrechte zu achten. Immer wieder verändere der Briefmarathon das Leben einzelner Menschen, bewirke Freilassungen, verhindere Folter und schützte Leben. red