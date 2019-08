Aktion süße Päckchen für Rumänien

Die Kolpingsfamilie Hammelburg lädt Mitglieder und Freunde wieder zur Aktion "Süße Päckchen für Kinder in Rumänien" ein. An die 13 000 süße Päckchen werden jedes Jahr im Kolping-Diözesanverband Würzburg gepackt und von Kolpingmitgliedern aus Münnerstadt und Garitz nach Rumänien transportiert. Von den Kolpingsfamilien in der Kolping-Partnerdiözese Alba Iulia werden sie dann zu Nikolaus oder zu Weihnachten an Kindern in Waisenhäusern und Kindergärten verteilt. Jede Tüte sollte in etwa den gleichen Inhalt von ca. 300 Gramm haben (eine Tafel Schokolade, verschiedene Schokoriegel, eine Haselnussschnitte oder ähnliches.)

Abgabetermin 13. September

Bitte die Süßigkeiten in eine kleine Plastiktüte geben und zubinden. Abgabetermin ist in diesem Jahr schon der 13. September im Katholischen Pfarrbüro oder im Weltladen in der Bahnhofstraße; dort können auch gepackte Päckchen gekauft werden. Weitere Informationen gibt es bei G. Becker, Tel.: 09732/4909. red