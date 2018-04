Aktion "Sauberhaftes Bad Kissingen"

Der Vereinsbeirat und der Servicebetrieb der Stadt Bad Kissingen haben mit 160 Personen, davon viele Jugendliche und Kinder der Bad Kissinger Vereine, dafür gesorgt, dass der Müll, den so manche Menschen in die Natur werfen, im Servicebetrieb der Stadt Bad Kissingen entsorgt wurde. Reifen, Plastikmüll und Coffee-to-go Becher wurden gefunden. Der 2. Bürgermeister Toni Schick zeigte sich erfreut über das Engagement der Vereine an dieser Aktion.

Nach dem Müllsammeln gab es Getränke und Brotzeit. Die Kaffeebecher waren für einige ein großes Ärgernis und wurde auch zum Anlass genommen, Schick zu bitten, dass sich die Stadt Bad Kissingen dafür einsetzt, dass aus den Coffee-to-go Bechern, Coffee-to-go-again Becher werden.

Auch im Stadtteil Poppenroth wurde ein Großraum-Container vom Servicebetrieb aufgestellt. Unter Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Poppenroth trafen sich Vereinsmitglieder, um Wege und Flure rund um Poppenroth von achtlos weggeworfenem Müll und Unrat zu befreien. Besonders viele alte Autoreifen wurden gefunden und konnten so der fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. red