Es ist wieder Zeit für die Aktion "Sauberes Gundelsheim", dem Aufruf zum Frühjahrsputz an alle Bürger, Kinder und Jugendliche in Gundelsheim. Wie in den letzten Jahren heißt es auch heuer wieder: "Gemeinsam aufräumen, gemeinsam pflegen, gemeinsam anpacken und nach dem Rechten sehen", denn in einer sauberen Gemeinde lebt es sich einfach besser. Das gemeinsame Großreinemachen entlang der öffentlichen Wege und Spielplätze im Gemeindegebiet ist ein Beitrag zu mehr Umweltbewusstsein, zur Ortsbildverbesserung und zur Steigerung des "Wir-Gefühls" im eigenen Wohnort. Hierfür wird eine Vielzahl von freiwilligen Helfern, ob groß oder klein, benötigt. Müllsäcke, Handschuhe und Fahrzeuge stehen bereit. Im Anschluss an die Säuberungsaktion wird ein kleiner Imbiss angeboten, teilt die Gemeinde mit. Die Aktion "Sauberes Gundelsheim" 2019 findet am morgigen Samstag statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bauhof der Gemeinde. red