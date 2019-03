Der Fränkische-Schweiz-Verein lädt alle Bürger zur jährlichen Aktion "Saubere Landschaft" ein. Gemeinsam sollen die Wege rund um Ebermannstadt von Unrat befreit werden. Treffpunkt ist am Samstag, 16. März, um 9 Uhr am Rathaus-Parkplatz in Ebermannstadt. Von dort geht es in Kleingruppen auf einer festgelegten Route durch Feld und Flur. Einweghandschuhe und eine Warnweste sind sinnvoll. Hinterher, gegen 12.30 Uhr, gibt es einen Imbiss im katholischen Pfarrkeller. Bei starkem Regen verschiebt sich die Aktion um eine Woche. red