Aktion "Lauf 10!" lockt

10 Kilometer in 10 Wochen





Wer sich schlapp fühlt und seine müden Knochen wieder einmal richtig in Schwung bringen will, für den bietet die Aktion "Lauf 10!" die beste Gelegenheit, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen.Das Laufprojekt der Abendschau im Bayerischen Fernsehen, dem Bayerischen Landes-Sportverband, dem Bayerischen Leichtathletik-Verband, der TU München sowie "B5 aktuell" als Medienpartner startet am 30. April und endet mit einem großen Finallauf am 13. Juli.Die Erfolgsaktion, an der sich in den vergangenen Jahren viele tausend Menschen in ganz Bayern beteiligt haben, findet in diesem Jahr bereits zum achten Mal statt. Damit niemand alleine laufen muss, bietet die SLG Reichenbach einen "Lauf 10!"-Treff an, der das Trainingsprogramm umsetzt.Ziel des Trainingsprogramms für Sportmuffel ist es, einen Zehnkilometerlauf absolvieren zu können. Offizieller Auftakt von "Lauf 10!" ist der 30. April. Ab diesem Termin steigern die Teilnehmer in zehn Wochen nach zwei professionellen Trainingsplänen ihre Fitness und Ausdauer. Schließlich heißt es: "Lauf 10!" Wer zum Abschluss der zehn Wochen Lust hat, seine neu erarbeitete Sportlichkeit mit vielen anderen Teilnehmern gemeinsam auszuprobieren, kann am 13. Juli zum Abschluss-Lauf nach Wolnzach kommen, von dem die Abendschau live berichtet.Die SLG bietet regelmäßig einen "Lauf 10!"-Treff an: Im Team macht Sport einfach mehr Spaß. Auch das Durchhalten fällt leichter. Wer mit der SLG für "Lauf10!" trainieren möchte, kann sich ab sofort anmelden - bis zum 25. April - bei Siegfried Stubrach (Tel.09268/91066) oder Peter Dressel (Tel. 09268/1560) oder über die Homepage www.slg-reichenbach.de Der Verein bietet das "Lauf 10!"-Training an: Eingehende Erstberatung, geprüfte Übungsleiter des BLSV, erfahrene Läufer (Marathon/Halbmarathon).Experten des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der Technischen Universität haben eigens für "Lauf 10! zwei verschiedene Trainingspläne entwickelt, die auf die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen der Teilnehmer eingehen. Mehr Infos unter www.abendschau.de