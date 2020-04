Mitglieder der Wasserwacht Hammelburg haben sich mit einer Collage an einer Aktion in den sozialen Medien beteiligt. Ergänzend dazu weisen sie darauf hin: Bei Corona oder Coronaverdacht solle der kassenärztliche Notdienst unter der Tel.: 116 117 angerufen werden. Die Nummer der integrierten Leitstelle Tel.: 112 bleibt Notfällen (Einsätze von Rettungsdienst, Feuerwehr, Wasserwacht und so weiter) vorbehalten. Fotos: Wasserwacht Hammelburg/Eva Fella