Aktion gegen Fluchtursachen

Gewöhnlich geht man davon aus, dass die Fluchtursachen in den Herkunftsländern der Geflüchteten zu suchen sind. Die Hochschulgruppen von Attac, Amnesty International und Solidarity4all hingegen sehen eine der Ursachen auch im Konsumverhalten westlicher Länder.Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, haben sie am Gabelmann ein Straßentheater aufgeführt. Thematisiert wurde darin die Ölförderung großer Konzerne in Nigeria, die zu Umweltverschmutzung und Verunreinigung von Wässern und Böden führe und damit den dort lebenden Menschen die Lebensgrundlage entziehe. Und davon profitiert vor allem der Westen, wie ein Sprecher zu Beginn der Vorführung sagte: "Der westliche Konsumstandard ist mit dem Leid in Nigeria erkauft."Aufmerksam sind die Veranstalter auf dieses Thema durch einen nigerianischen Geflüchteten gemacht worden, der aus diesen Gründen sein Heimatland verlassen musste und jetzt in der AEO Bamberg lebt.Doch die Aktivisten wollten die Passanten nicht alleine auf die Thematik aufmerksam machen, sondern auch auf zwei Vorträge, die bald stattfinden. Am 6. Juli spricht Peter Donatus, freier Journalist und Menschenrechtsaktivist, um 19 Uhr im Lui20 zu "Ökozid in Nigeria". Eine Woche darauf, am 13. Juli, gibt es im "Balthasar" einen Vortrag von Lisa Noeth, Amnesty International, zur Menschenrechtslage in Nigeria.