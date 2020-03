Aktion gegen den Klimawandel

Am Freitag, 13. März, hat "Fridays for Future" zu bayernweiten Aktionen gegen den Klimawandel aufgerufen. Dieser Termin kurz vor den Kommunalwahlen wurde gewählt, um auf den kommunalpolitischen Aspekt im Kampf gegen den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Burgkunstadter Organisatoren der Klimademonstration vom September vergangenen Jahres, Ulrike Dinglreiter, Marcus Dinglreiter, Gerhard Sievert und Bernd Weickert, rufen daher ihre Mitbürger auf, sich wieder an einer Demonstration in Burgkunstadt zu beteiligen. Ulrike Dinglreiter freut sich, dass es gelungen ist, zwei junge Leute - die Auszubildende Acelya Vilgenoglu und den Schüler Sebastian See - für das Organisationsteam zu gewinnen. Die Demonstranten versammeln sich am Freitag, 13. März, um 16.30 Uhr an der Liebesinsel (Kreuzung Lange Gasse - Kirchleiner Straße) und ziehen zum Marktplatz. Das Motto der Demonstration lautet diesmal "Kommunalwahl ist Klimawahl". red