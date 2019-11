Aktion für kleine Bäcker

Im Bayerischen Bäckereimuseum und Museumspädagogischen Zentrum (Mupäz) wird am Mittwoch, 20. November, Buß- und Bettag, der Kurs "Kleine/r Bäckermeister/in" für alle jungen Backwilligen angeboten. Diese dürfen selbst Brötchen, Brezeln, Zöpfchen, Stangen oder fantasievolle Eigenkreationen unter Anleitung des Profis Hans-Dieter Herold backen. Die jungen Gäste kneten, formen und verzieren nach Herzenslust und können die "Kunstwerke" auch gleich nach dem Backen bei einer kleinen Vesper genießen. Außerdem gibt es eine spannende und lehrreiche Führung durch das Bayerische Bäckereimuseum. Weitere Infos und Anmeldung unter 09221/80514 oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de. red