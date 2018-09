Aktion "Ernte teilen" in St. Magdalena

Am kommenden Wochenende, 22. und 23. September, findet die alljährliche Aktion "Ernte teilen" der katholischen Pfarrgemeinde St. Magdalena zugunsten sozialer und ökologischer Projekte in den peruanischen Partnergemeinden Tembladera, Apalin und Bambamarca statt. Landwirte und örtliche Geschäftsleute spendeten wieder Gemüse, Obst, Blumen, Brot und Wurstwaren. Die Verkaufsstände stehen am Samstag, 22. September, von 8 bis 13 Uhr vor dem Alten Rathaus in der Hauptstraße und am Sonntag, 23. September, von 11 bis 13 Uhr vor Pfarrkirche St. Magdalena zum Bummeln und Einkaufen bereit. red