Aktion des Bund Naturschutz: Macht die Dächer voll!

Eine Aktion zum aktiven Klimaschutz werden Aktive des Arbeitskreises Energie der Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) Bad Kissingen in der Fußgängerzone in Bad Kissingen am Samstag, 1. Juni, von 10 bis 13 Uhr, veranstalten.

20 Quadratmeter Photovoltaikfläche, deren Jahresertrag etwa dem Stromverbrauch einer Durchschnittsfamilie entspricht (oder 20 000 Kilometer Fahrt mit einem Elektroauto) zeigen anschaulich, wie einfach es sein kann, mit dem Klimaschutz zu beginnen. Damit klar wird, wie groß die CO2-Einsparung durch eine solche Maßnahme ist, wird auch die entsprechende Menge von Braunkohle (2,5 Tonnen), die für die Erzeugung von etwa 4500 kWh Strom notwendig ist, sichtbar gemacht, schreibt der Bund Naturschutz in einer Pressemitteilung. Bei der Aktion gibt es Gelegenheit zum Informieren und Diskutieren.

Mit dieser Aktion startet das vom bayerischen Umweltbildungsministerium geförderte Umweltbildungsprojekt "Macht die Dächer voll!" der BN-Kreisgruppe. "Wir wollen den Landkreis zu einem Solarlandkreis machen. Wir sind der Meinung, dass die Sonne für alle Menschen scheint, und deshalb möglichst viele Hausbesitzer an diesem kostenlosen Geschenk teilhaben sollten", erläutert Franz Zang, der BN-Kreisgruppenvorsitzende das Anliegen.

"Sonnenenergie ist Bürgerenergie. Schon jetzt sind die meisten Photovoltaikanlagen in Bürgerhand. Wir wollen mit diesem Projekt noch mehr Hausbesitzer motivieren, ihr Dach zur Stromerzeugung zu nutzen", so Zang weiter. Man wisse, dass es trotz leicht zugänglicher PV-Rechner und Renditen von etwa vier Prozent für eine solche Anlage viele Vorbehalte gebe. "Diesen Hemmnissen wollen wir mit dem Angebot für eine unentgeltliche Beratung begegnen", betont der Vorsitzende.

Für die Beratung bildet der BN-Arbeitskreis Energie flächendeckend für den Landkreis ehrenamtliche Berater aus, die diese Überzeugungsarbeit leisten sollen. Diese Solarbotschafter können von allen Interessierten angefragt werden. Die Beratung ist kostenlos, unverbindlich und neutral. Dazu sucht der BN Menschen, denen es Freude macht, gemeinsam mit anderen etwas Sinnvolles für die kommenden Generationen anzupacken.

Eine Auftaktveranstaltung zur Aktion ist für Samstag, 15. Juni, von 10 bis 13 Uhr, in Bad Kissingen im Bayerischen Hof geplant. Hier sind alle "Solateure" des Landkreises und weitere Interessierte, die Solarbotschafter werden wollen, angesprochen. Weitere Infos gibt es unter bn-badkissingen@gmx.de.

Wie der BN weiter schreibt, würde er sich freuen, wenn sich viele der Jugendlichen, die gerade in "Fridays for Future-Demos" für ihre eigene Zukunft auf die Straße gehen, an der BN-Aktion beteiligen würden. Hier wäre ein konkreter Ansatzpunkt für eine spürbare Veränderung der Verhältnisse. red