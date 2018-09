Aktion der Pfadfinder braucht Helfer

Am kommenden Wochenende, 14. und 15. September, findet die zweite Runde der Renovierungsarbeiten am Pfadfinderlandheim "Stiefvater" statt. Die Pfadfinder suchen noch fleißige Helfer. Am Freitag, 14. September, ab 14 Uhr, und am Samstag, 15. September, ab 9 Uhr, wird gewerkelt. Um die Verpflegung bei der Bauaktion organisieren zu können, sollten sich Interessierte unter der Telefonnummer 09561/63366 an Alexander Müller wenden. red