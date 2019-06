Aktion der Adelsdorfer Pfadfinder

Die Adelsdorfer Pfadfinder, der Stamm Raubvögel, laden am Samstag, 29. Juni, zusammen mit der Metzgerei Fleischmann zum ersten großen Familienpicknick auf die Aischwiesen beim Pfadfinderheim in der Höchstadter Straße 44 ein (Picknickdecke bitte mitbringen). Auf die Besucher warten dann ein Lagerfeuer und Stockbrot, Asado-Grillspezialitäten mit BBQ-Beans und Feuerkartoffeln. Die Kids dürfen sich bei verschiedenen Spielen, einem Sinneslauf und einer Schatzsuche im Wäldchen austoben sowie bei einer Erbsenklatsche versuchen. Angefangen wird um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, die bekannt leckeren Crêpes sind auch im Angebot. Ab 18 Uhr wird neben allerlei Getränken auch Alkohol ausgeschenkt. Ende ist um 20 Uhr. Der Umwelt zuliebe wird gebeten, Geschirr, Besteck und Trinkbecher selber mitzunehmen. So soll unnötiger Müll vermieden werden. red