Der Treff war vor kurzem selbst der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey einen Besuch wert, jetzt sollen auch vor Ort neue "Fans" geworben werden. Mit der Aktion "1 plus 1" geht das Mehrgenerationenhaus (MGH) neue Wege.

Einer Mitteilung zufolge soll das Haus in der Kirchgasse am kommenden Samstag, 22. September, von 14 bis 17 Uhr zum "Kennenlern-Treff" werden. Was dahintersteckt, erläutert Nicole Voigt: "Wir wollen neue Interessenten ansprechen. Dazu sollen all diejenigen, die die Einrichtung bereits kennen, Bekannte oder Freunde mitbringen, die noch nicht da waren."

Als Einstieg soll zunächst ein Film über die Aktivitäten im Mehrgenerationenhaus gezeigt werden, ehrenamtliche Mitarbeiter und regelmäßige Kursteilnehmer werden dann weitere Angebote vorstellen. Dazu gehören ein Theaterkreis und das Literaturcafè. Dann geht es einen Steinwurf entfernt zum Wallgraben, wo sich bei Tai Chi und Boccia vielfältige Bewegungsmöglichkeiten bieten. Dies ist einer Mitteilung zufolge nur eine kleine Auswahl des vielfältigen Angebotes im Mehrgenerationenhaus, das sicher auch bei den Neuen auf Interesse stoßen wird.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09564/804844. red