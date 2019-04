Neuhausen vor 16 Stunden

Akkuschrauber samt Zubehör entwendet

Aus einem frei zugänglichen Carport in der Rödernstraße in Neuhausen entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag bis Dienstag einen Akkuschrauber der Marke Makita samt Zubehör im Wert von 250...