Ein hochwertiger Akkubohrschrauber der Marke "Hilti"wurde in der Zeit von Donnerstag bis Freitag von einer Baustelle am Flügelbahnhof 24 in Kronach entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich nach Angaben der Geschädigten auf rund 500 Euro. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben könnte, soll sich an die Polizeiinspektion Kronach wenden, wie diese mitteilt.