Akku-Schrauber von Baustelle gestohlen

Von einer Baustelle am Klinikum Bamberg wurde am Donnerstag zwischen 9 und 10 Uhr ein Akku-Schrauber der Marke Hilti im Wert von 400 Euro gestohlen. Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der PI Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.