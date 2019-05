Akademieleiter bleibt im Amt

Eine Fehlinformation führte in der Berichterstattung über den Zusammenschluss der Freunde der Trimburg und dem Verein "musifit" zu der Annahme, an der Bayerischen Musikakademie Hammelburg werde in naher Zeit die Stelle des künstlerischen Leiters frei. Dem ist nicht so. Kuno Holzheimer, derzeitiger Inhaber dieser Stelle, geht nicht in den baldigen Ruhestand.

Wie er mitteilte, ist er zudem nicht, wie berichtet, 63, sondern 57 Jahre alt. Er widerspricht auch der Darstellung, dass die Fusion bereits in "trockenen Tüchern" sei. Dazu bedarf es der Zustimmung einer Zwei- Drittel-Mehrheit der Mitglieder von musifit in der Jahreshauptversammlung am kommenden Montag auf der Trimburg. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. heg