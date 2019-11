Akademie der Symphoniker spielt

Normalerweise sitzen sie versteckt im Orchester und es lässt sich nur erahnen, wer tatsächlich einer von ihnen ist, so perfekt fügen sie sich in das Gesamtbild der Bamberger Symphoniker ein: die jungen Musiker der Joseph-Keilbert-Orchesterakademie. Mit ihrem eigenen Kammerkonzert soll sich das ändern, und so heißt es am Sonntag, 17 Uhr, im Joseph-Keilberth-Saal der Konzerthalle: Licht aus, Spot an für die Musiker von morgen! red