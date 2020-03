Aiwanger besucht Haßfurt

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kommt nach Haßfurt. Termin ist am Montag, 16. März. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen der Energieversorgung. Geplant sind Besichtigungen und eine Fachveranstaltung mit dem Minister ab 13 Uhr in der Stadthalle. Das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sieht in der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) eine tragende Säule der dezentralen Energieversorgung. Die Städtischen Betriebe Haßfurt betreiben ein innovatives Blockheizkraftwerk (BHKW), in dem Wasserstoff aus regenerativen Energien in Strom verwandelt wird. Der Brennstoff stammt aus der eigenen Power-to-Gas-Anlage im Haßfurter Hafen, die überschüssigen Windstrom per Elektrolyse in Form von Wasserstoff speichert. Das Blockheizkraftwerk ist in der Lage, den Wasserstoff in Reinform zu verwerten. Hubert Aiwanger will die Anlage besichtigen. red