Ailsbacher laden ein

Die Dorfgemeinschaft Hirtenhaus Ailsbach lädt wieder zum Dorffest ein. Festbeginn am Samstag, 10. August, ist um 18 Uhr mit Spanferkel und Bar.

Die Kinder dürfen sich auf der Hüpfburg austoben und Livemusik gibt es von "Roland Country & more".

Am Sonntag, 11. August, zum Mittagstisch ab 11.30 Uhr gibt es hausgemachten Sauerbraten und Schäuferla. Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen serviert. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Dorfrundfahrt mit der Pferdekutsche zu erleben, bevor am Abend das Fest gemütlich ausklingt. red