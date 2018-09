Aikido-Krabbeltraining in Pferdsfeld

Der Verein Aikido-Familientraining bietet ab Freitag, 5. Oktober, von 16.30 bis 17.15 Uhr ein regelmäßiges Krabbeltraining an. Teilnehmen können Kinder von einem bis fünf Jahren mit einer Bezugsperson. Ziel ist es, die Freude an der Bewegung zu fördern sowie Bewegungskoordinationen zu stärken und zu üben. Mitzubringen sind bequeme Kleidung und saubere Socken sowie Hausschuhe für den Weg zum Übungsraum. Weitere Informationen gibt es bei Ulrike Schwerda-Herschberger und Bernhard Herschberger (Tel. 09575/1071) oder per E-Mail unter Bernhard.Herschberger@taidokan.de. red