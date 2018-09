Aigner in Rügheim und Kimmelsbach

Die bayerische Bauministerin Ilse Aigner (CSU) informiert sich am morgigen Mittwoch in Rügheim und Kimmelsbach über Musterprojekte der Ortskernbelebung. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Schüttbau in Rügheim. Wie Landtagsabgeordneter Steffen Vogel (CSU) mitteilt, wird mit einem Oldtimer-Bus dann nach Kimmelsbach gefahren. Vor allem bei der Busfahrt hätten Bürgermeister und Gemeinderäte Gelegenheit zum Austausch mit der Ministerin. Vogel will Aigner für die Bereitstellung weiterer Mittel aus der Städtebauförderung und für die Dorferneuerung sensibilisieren. Um Anmeldung im Büro von Vogel, Ruf 09521/1536, E-Mail buero@steffen-vogel.com, wird gebeten. red