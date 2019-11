Aidstest: Kostenlos und diskret

Von Montag, 25. November, bis Sonntag, 1. Dezember, bieten Gesundheitsämter, Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen neben ihren regelmäßigen Angeboten unter dem Motto "Test jetzt!" wieder neue Gelegenheiten, sich auf HIV testen zu lassen - wie immer anonym, vertraulich und mit kompetenter Beratung. In Coburg besteht diese Möglichkeit am Donnerstag, 28. November, von 9 bis 17 Uhr im Landratsamt Coburg, Gesundheitsamt, Zimmer E 59, Lauterer Straße 60. Test und Beratung sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig (siehe auch www.testjetzt.de).

Viele Menschen waren schon einmal in einer Situation, in der das Risiko für eine HIV-Infektion bestanden haben könnte. Die Unsicherheit danach ist eine große Belastung: Habe ich mich angesteckt? Oder mache ich mir unbegründet Sorgen? Die einzige Möglichkeit, eine sichere Antwort zu bekommen, ist ein HIV-Test, verbunden mit einem vertrauensvollen Gespräch mit einem Experten. Dafür stehen die Fachkräfte an den Gesundheitsämtern, Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen in Bayern nicht nur in der Testwoche bereit.

Hintergrund

Das Wissen über HIV und Aids in der Gesellschaft ist hoch, die meisten Menschen sind über Ansteckungswege und Schutzmöglichkeiten gut informiert. Dennoch kommt es immer wieder zu Neuinfektionen mit HIV. In Bayern infizieren sich pro Jahr etwa 340 Menschen. Insgesamt leben hier knapp 12 000 HIV-positive Männer und Frauen. red