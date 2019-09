Aidhausen schafft Wohnraum

In der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 26. September, um 19.30 Uhr im Rathaus Aidhausen, geht es unter anderem um die Vereidigung des neuen ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedes, um die Neubesetzung in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim und um die Jahresbetriebsnachweisung für den Gemeindewald. Außerdem geht es um die Bebauungspläne für das Wohnbaugebiet "Wethgarten" in der Gemarkung Nassach und für die Wohnbaugebiete "Östlicher Ortsrand" und "Winterleite" in Nassach im vereinfachten Verfahren. red