Ahorns erste Christbaumkultur in kommunaler Hand

Während die warmen Temperaturen schon Lust auf Baggersee und Freibad wecken, lösten Bürgermeister Martin Finzel und die Gemeinderatsfraktionen von SPD, Freien Wählern und Grünen ein Versprechen ein: Sie pflanzten 100 Weihnachtsbäume als Grundstock für die erste Christbaumkultur der Gemeinde Ahorn in kommunaler Hand.

Da große Fichten und Tannen sich immer seltener in den Vorgärten finden und auch der Klimawandel den Nadelbäumen besonders zu schaffen macht, wurde diese gemeinsame Aktion ins Leben gerufen. Bei einem Arbeitseinsatz wurden die Bäume auf dem Gelände der Kläranlage in Wohlbach eigenhändig gepflanzt und können hier zu den Weihnachtsbäumen der Zukunft heranwachsen. Bürgermeister Finzel lobte die vorausschauende Aktion, die es auch in Zukunft möglich mache, "dass sich die Menschen unserer Orte um einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum in der Adventszeit versammeln können".

Bis die ersten Bäume der kleinen Anpflanzung tatsächlich die gewünschte Höhe haben, wird es sicherlich zehn Jahre dauern, und weitere Nachpflanzungen werden folgen. Mit der Spende der ersten Edeltannen sei jedenfalls eine Grundstock geschaffen worden, der in den kommenden Jahren ausgebaut werden sollte, sagte Fraktionsführer Hubert Becker. red