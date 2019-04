Ahorner zapfte Fremdstrom ab

So etwas ist nicht erlaubt: Strom aus einer Außensteckdose an der Rückseite eines Mehrfamilienhauses im Gemeindegebiet Ahorn hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein 31-Jähriger abgezapft. Dem Mann war in seiner Wohnung zum Anfang des Monats vom Stromanbieter der Strom abgestellt worden. Da er in der Nacht zum einen nicht im Dunkeln sitzen und zum anderen Fernsehen schauen wollte, legte er ein Verlängerungskabel aus der Terrassentür zu der außen liegenden Steckdose. Aus dieser bezog er unberechtigterweise den Strom fürs Licht und fürs Fernsehgerät. Ein Hausbewohner bemerkte den Stromdiebstahl und verständigte die Coburger Polizei. Diese ermittelt nun gegen den 31-Jährigen wegen Entziehung elektrischer Energie.