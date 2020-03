Ahorn macht Heime bunter

Die Gemeinde Ahorn startet eine Aktion für die beiden Ahorner Seniorenheime Azurit und Casimir. Aufgerufen sind alle Kinder und Erwachsenen, selbst kreativ zu werden, um gemeinsam Freude zu verbreiten.

Wie überall, so gilt auch in den Ahorner Seniorenheimen das Besuchsverbot, um die Bewohner bestmöglich zu schützen. Hierdurch sind die gewohnten sozialen Kontakte für die Bewohner natürlich sehr eingeschränkt. Daher entstand Idee für alle Kinder, Jugendlichen und Bastelbegeisterten, die daheim bereits etwas die Langeweile erwischt hat: "Nehmen Sie sich Papier, Stift, Schere und Co in die Hand und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Raum. Zaubern Sie den Bewohnern der Ahorner Seniorenheime ein Lächeln ins Gesicht."

Gebasteltes kann per Post verschickt oder direkt in die Briefkästen der Seniorenheime eingeworfen werden. Die Betreuer verteilen dann die kreativen Überraschungen in den beiden Einrichtungen in Ahorn. red