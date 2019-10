AHA-Gottesdienst und Ausstellung

Ein AHA-Gottesdienst zur Reformation

und die Eröffnung der Ausstellung "Martin Luther und die Zeit und Umwelt der Reformation" finden am Sonntag, 27. Oktober, in der evangelischen Friedenskirche statt. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes, der um 10 Uhr beginnt, stehen verschiedene Informationen zu Martin Luther und der Reformationszeit. Danach wird in der Kirche und im Gemeinderaum die Ausstellung "Martin Luther und die Zeit der Reformation" eröffnet. Diese Ausstellung stellt auf 30 Plakaten Informationen zur Umwelt, Zeit und Geschichte Martin Luthers und der Reformation dar. Die Ausstellung ist den ganzen November geöffnet. sek