Agrarpolitischer Dämmerschoppen

Der Landvolkshochschule Feuerstein ist es ein Anliegen, aktuelle agrarpolitische Themen anzusprechen und Möglichkeiten zur Diskussion zu bieten. Fachreferenten stellen ihre Positionen daher in zwei Diskussionsveranstaltungen vor: am Mittwoch, 21. November, mit dem Thema " Was bringen uns die neuen GAP-Verhandlungen?", und am Mittwoch, 28. November, zu "Tierwohl in der Landwirtschaft". Beide Termine finden in der KLVHS Feuerstein statt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind telefonisch (09194/73630) oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de möglich. red