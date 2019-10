Agrarpolitik in der Diskussion

Der Landvolkshochschule ist es ein Anliegen, aktuelle agrarpolitische Themen anzusprechen und Möglichkeiten zur Diskussion zu bieten. Beim zweiten Teil des Agrarpolitischen Dämmerschoppens zum Thema "Größer, schneller, weiter - Solidarität in der Landwirtschaft?", werden sich am Mittwoch, 20. November, Fachreferenten verschiedener Positionen der Diskussion stellen. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 6. November, erbeten und bei der KLVHS Feuerstein in Ebermannstadt, Telefon 09194/73630 oder per Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de möglich. red