Agrarpaket verstört viele Landwirte

Das Agrarpaket - Aktionsprogramm Insektenschutz treibt derzeit viele Landwirte auf die Straße. Die Bauern sind sich ihrer Verantwortung für die Artenvielfalt und den Insektenschutz in der Agrarlandschaft bewusst. Für viele ist das Insektenschutzprogramm ein Affront gegen das Engagement von Landwirten im Bereich Umweltschutz. Man verlässt dadurch den kooperativen Weg der Freiwilligkeit und setzt auf zusätzliche Auflagen. Schon ab 2021 soll die Anwendung von Herbiziden sowie bioschädigenden Insektiziden in Schutzgebieten verboten werden. Dazu gehören auch FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalpark und Vogelschutzgebiete. Artenreiches Grünland, Streuobstwiesen und Trockenmauern sollen als Biotope unter gesetzlichen Schutz gestellt werden. Pflanzenschutzmittel sollen massiv eingeschränkt werden und die Kürzungen der Direktzahlungen um sechs Prozent sind mittlerweile beschlossen. Zum Agrarpaket kommen aber noch viele andere Themen wie Düngeverordnung, Gewässerrandstreifen, die die Landwirte zur Verzweiflung bringen. Diese sind auch Themen der öffentlichen Kreisversammlung des Bayerischen Bauernverbandes, zu der die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr auf der Karolinenhöhe in Trieb Stellung nehmen wird. red